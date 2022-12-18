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НовостиПолитика18 декабря 2022 14:21

В Донецке украинские боевики еще дважды обстреляли из «Града» стадион «Донбасс Арена»

Также был нанесен удар из РСЗО «Град» по Буденновскому району столицы
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Снова посыпалось остекление на «Донбасс Арене». Фото: ТГ/Кулемзин

Снова посыпалось остекление на «Донбасс Арене». Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 18 декабря украинские боевики второй раз за день обстреляли из «Града» стадион «Донбасс Арена». Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Украинские карательные формирования в 16:17 обстреляли Ворошиловский и Киевский районы. Из н. п. Тоненькое выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Очевидцы сообщают о прилётах возле «Донбасс Арены» и по проспекту Титова, - написал в телеграм-канале мэр столицы.

Он уточнил, что снова посыпалось остекление на «Донбасс Арене».

А около 17 часов ВСУ еще раз по этому району выпустили 8 «градин».

Зафиксированы прилеты возле РСК «Олимпийский», ДМ «Юность», выставочного центра, краеведческого музея, на ул. Набережной и пр. Мира. Есть возгорания. Подробности уточняются.

Также в 16:18 был нанесён удар из РСЗО БМ-21 «Град» по Будённовскому району. Из н. п. Тоненькое нацисты выпустили 3 ракеты.

Напомним, что сегодня рано утром украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО «Град». Получили повреждения остекление на стадионе «Донбасс Арена», многоквартирные жилые дома №168 по ул. 50-летия СССР, №13 по Школьному бульвару, гараж ул. Любавина 24, здания детского сада № 18 и Дома детского творчества в Ворошиловском районе. Также зафиксировано попадание на территорию гостиницы «Виктория».

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