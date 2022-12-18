В Донецке украинские боевики еще дважды обстреляли из «Града» стадион «Донбасс Арена»

Снова посыпалось остекление на «Донбасс Арене». Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 18 декабря украинские боевики второй раз за день обстреляли из «Града» стадион «Донбасс Арена». Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Украинские карательные формирования в 16:17 обстреляли Ворошиловский и Киевский районы. Из н. п. Тоненькое выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Очевидцы сообщают о прилётах возле «Донбасс Арены» и по проспекту Титова, - написал в телеграм-канале мэр столицы.

Он уточнил, что снова посыпалось остекление на «Донбасс Арене».

А около 17 часов ВСУ еще раз по этому району выпустили 8 «градин».

Зафиксированы прилеты возле РСК «Олимпийский», ДМ «Юность», выставочного центра, краеведческого музея, на ул. Набережной и пр. Мира. Есть возгорания. Подробности уточняются.

Также в 16:18 был нанесён удар из РСЗО БМ-21 «Град» по Будённовскому району. Из н. п. Тоненькое нацисты выпустили 3 ракеты.

Напомним, что сегодня рано утром украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО «Град». Получили повреждения остекление на стадионе «Донбасс Арена», многоквартирные жилые дома №168 по ул. 50-летия СССР, №13 по Школьному бульвару, гараж ул. Любавина 24, здания детского сада № 18 и Дома детского творчества в Ворошиловском районе. Также зафиксировано попадание на территорию гостиницы «Виктория».

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