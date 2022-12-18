На юго-западе Донецка получили ранения двое мирных жителей

Украинские боевики ежедневно обстреливают Петровский район. Фото: ДНР Онлайн

Сегодня, 18 декабря, двое мужчин пострадали от обстрела в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. В Петровском районе Донецка по ул. Кирова, 20 ранены мужчины 1958 и 1945 годов рождения, - говорится в сообщении.

Также по этому адресу поврежден частный жилой дом.

По данным СЦКК, украинские боевики в течение 10 минут, начиная с 12:00, выпустили по Петровскому району 40 ракет из реактивной установки залпового огня БМ-21 «Град». Огонь вели из населенного пункта Георгиевка.

Также спустя время по Петровке было выпущено около 10 артснарядов.

Напомним, что сегодня рано утром украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО «Град». Получили повреждения остекление на стадионе «Донбасс Арена», многоквартирные жилые дома №168 по ул. 50-летия СССР, №13 по Школьному бульвару, гараж ул. Любавина 24, здания детского сада № 18 и Дома детского творчества в Ворошиловском районе. Также зафиксировано попадание на территорию гостиницы «Виктория».

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