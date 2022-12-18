Для детей Волновахи прислали из Нового Уренгоя целый автобус подарков

Глава администрации Волновахского района Константин Зинченко (справа) вместе с юными жителями встречал автобус с подарками. Фото: АГ Волновахского района

Книги, канцелярские товары, подарки и автобус передали жители Нового Уренгоя детям Волновахи к новогодним праздникам. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации Волновахского района.

- В канун Нового Года жители города Нового Уренгоя шлют с теплом своих сердец новогодние подарки и искренние пожелания добра и мира жителям нашего города. Четыре тысячи километров по пути в Волноваху преодолел автобус, снаряженный книгами, канцелярскими принадлежностями, продуктами питания и детскими рисунками, — отметили в администрации.

Там добавили, что гумпомощь будет роздана местным школьникам. Одним из подарков стал сам автобус, он будет передан районному отделу молодежи, спорта и туризма администрации и закреплен за детско-юношеской спортивной школой.

Помощь собрана неравнодушными жителями, общественниками, предпринимателями города и доставлена при поддержке губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова.

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