Дети защитников Донбасса отправились на новогоднюю елку в Москву

В Москву отправились 45 детей в возрасте от 3 до 14 лет в сопровождении родителей и опекунов. Фото: Скриншот видео «РЦ»

Группа из сорока пяти детей военнослужащих ДНР отправилась в Москву для участия в новогодних елках #МЫВМЕСТЕ. Об этом сегодня сообщила исполнительный директор ОО «Русский Центр» Елена Евсеева.

- Это первая поездка в рамках цикла для детей военнослужащих, в преддверии Нового года еще планируются такие поездки. В общей сложности мы должны охватить больше сотни детей. Понимаем, что это очень важно, чтобы дети не чувствовали себя одинокими, чтобы дети чувствовали любовь. Ну и, конечно же, это возможность подарить им частичку мира и праздничного настроения, — сказала Евсеева.

Она добавила, что в первой группе в Москву отправились 45 детей в возрасте от 3 до 14 лет в сопровождении родителей и опекунов. В столице РФ 20 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдут Новогодние Елки #МЫВМЕСТЕ.

До конца года планируется отправить еще несколько групп детей военнослужащих, в том числе мобилизованных и погибших защитников Донбасса.

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