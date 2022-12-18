В ЛНР создано региональное отделение Либерально-демократической партии России

Леонид Слуцкий рассказал о задачах партии в ЛНР. Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ

Луганское региональное отделение Либерально-демократической партии России (ЛДПР) создано в ЛНР. Координатором и уполномоченным представителем отделения партии избран депутат Народного Совета ЛНР Максим Уваров. Соответствующее решение приняли участники прошедшего в субботу в Луганске общего собрания отделения.

- Находиться здесь будем часто, решать будем все до единой задачи, которые стоят сегодня перед Луганской Республикой. Мы ситуацию хорошо и детально знаем, - заявил на собрании председатель ЛДПР, лидер фракции партии в Государственной Думе Леонид Слуцкий. - Наше особое беспокойство вызывает агломерация Северодонецк - Лисичанск - Рубежное, где еще не до конца восстановлена вода, подача электроэнергии, а на носу уже не просто холода, а Новый год.

Он отметил, что на уровне Госдумы и Правительства РФ ЛДПР будет форсировать вопросы восстановления нормальной жизни людей в ЛНР. Для этой цели партия, в частности, будет лоббировать скорейшее принятие Госдумой необходимых законов.

Слуцкий сообщил, что партия также направила в города и районы Республики своих координаторов, которые будут оказывать содействие в решении вопросов восстановления и налаживания мирной жизни на местах.

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