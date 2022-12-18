Украинские боевики повредили зернохранилище агрофирмы в Кутейниково Амвросиевского района

Разрушено хранилище агрофирмы. Фото: Скриншот видео из соцсетей

Минувшей ночью подверглось обстрелу со стороны украинских войск аграрное предприятие «Кутейниковский агропродукт» на востоке ДНР. Об этом сегодня ДАН сообщил глава администрации Амвросиевского района Игорь Лызов.

- Хранилища элеваторные пострадали, зерно высыпалось, ну и конструктив самого здания. Сейчас там уже занимаются МЧС. Предположительно четыре попадания, — рассказал Лызов.

О пострадавших не сообщается. Работа предприятия нарушена.

Агрофирма «Кутейниковский агропродукт» специализируется на выращивании зерновых (кроме риса), бобовых культур и семян масличных культур, производстве растительного масла — более 430 тонн ежегодно.

Напомним, что сегодня рано утром украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО «Град». Получили повреждения остекление на стадионе «Донбасс Арена», многоквартирные жилые дома №168 по ул. 50-летия СССР, №13 по Школьному бульвару, гараж ул. Любавина 24, здания детского сада № 18 и Дома детского творчества в Ворошиловском районе. Также зафиксировано попадание на территорию гостиницы «Виктория».

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