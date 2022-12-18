В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ получили ранения двое мирных жителей

В Донецке украинский снаряд разорвался на проспекте Мира. Фото: ДНР Онлайн
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 28 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 133 снаряда и мины.
На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», артиллерию 155 и 122 мм. На ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 мм. На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120, танки.
Под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ворошиловский, Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Зайцево, Майорск, Озеряновка, Горловка, Широкая Балка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка, Старомихайловка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Ворошиловском районе Донецка и ранее освобожденном Мироновском.
Повреждены 3 домостроения в Ворошиловском районе Донецка, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.
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