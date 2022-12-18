Последствия удара из «Градов» по центру Донецка

Один из снарядов разорвался прямо на проспекте Мира рядом с отелем «Виктория». Фото: Скриншот видео из соцсетей

Сегодня, 18 декабря, в 6 часов утра украинские фашисты снова обстреляли Донецк из реактивной установки залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Выпущено 6 ракет по Ворошиловскому и Киевскому районам. По предварительной информации нарушено остекление на стадионе «Донбасс Арена», - написал мэр столицы в своем телеграм-канале.

По поступившей информации в результате вражеского обстрела Ворошиловского района получил повреждения многоквартирный жилой дом №168 по ул. 50-летия СССР. Выбито остекление окон. Осколками посечен фасад здания и балконы. Также получил повреждения один из магазинов на первом этаже здания и автомобиль.

Кроме того, выбито остекление окон в многоквартирном жилом доме №13 по Школьному бульвару. Посечен осколками фасад, повреждены стены и мебель в одной из квартир. Зафиксировано прямое попадание ракеты РСЗО «Град» в гараж ул. Любавина 24, а также попадание на территорию гостиницы «Виктория».

Получили здания детского сада № 18 и Дома детского творчества в Ворошиловском районе.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

ВФУ вели обстрел Донецка с позиций в Тоненьком.

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