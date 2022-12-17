Общественная организация «Луганское землячество» и фонд «Ратибор» доставили в Первомайск гумпощь и новогодние подарки

Сергей Колягин от имени жителей города передал благодарственные письма организаторам сбора и доставки гумпомощи. Фото: Колягин/ТГ

10 генераторов, 20 буржуек, полиэтиленовую пленку и брезент доставили в Первомайск общественные организации и благотворительные организации. Гуманитарную помощь будут использовать для временного закрытие теплового контура в домах освобожденных городов и поселке Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин.

— В составе груза 10 генераторов, 20 буржуек, полиэтиленовая плёнка и брезент. Направлен он будет для доукомплектации пунктов подзарядки, а также для временного закрытия теплового контура жилого фонда в освобождённых городах и посёлках, которые восьмой месяц остаются без электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Кроме того, для всех детей данных населённых пунктов доставлены новогодние подарки, — рассказал мэр.

Гуманитарную помощь городу передали общественная организация «Луганское Землячество» и благотворительный фонд «Ратибор» при поддержке «Института Русского зарубежья» и Фонда «Русский мир».

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