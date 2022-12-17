Первая группа демобилизованных студентов ДНР отправилась на отдых в Москву

Демобилизованным студентам обещают физическую и психологическую реабилитацию в Москве

В Москву на отдых и реабилитацию отправилась первая группа демобилизованных студентов из Донецкой Народной Республики. Группа из 25 студентов пробудет в Москве с 18 по 27 декабря в рамках акции «Спасибо, братцы!». Об этом сообщила медиаменеджер специальных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Анастасия Мирошкина.

— Ребята выедут не только из ДНР, но и из ЛНР. Но вот именно из ДНР мы отправляем первых 25 демобилизованных студентов. Они будут в Москве с 18 по 27 декабря. И их там ждет четыре основных компонента. Первый это физическое оздоровление. Ребятам нужно привести свою форму в порядок, хорошо питаться, отдыхать. Для них будут организованы специальные программы, — подчеркнула Мирошкина.

Медиаменеджер рассказала, что одной из задач проекта станет психологическая помощь. Студентов ждут консультации специалистов, арт-терапия, тимбилдинг.

— Мм помогут определиться с дальнейшими планами, а также устроят культурную программу, в частности, посещение Кремля, новогоднего катка, хоккейного матча, интеллектуальные игры, — добавила Мирошкина.

Напомним, что ранее Президент РФ дал поручение провести демобилизацию ранее призванных на фронт студентов из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Амросиевке планируют реконструировать детско-юношескую спортивную школу

После ремонта она будет соответствовать российским стандартам (подробнее)