В Амросиевке планируют реконструировать детско-юношескую спортивную школу

Виталий Хоценко обсудил планы развития района с Игорем Лызовым. Фото: Хоценко/ТГ

В 2023 году в Амросиевке планируют начать реконструкцию детско-юношеской спортивной школы. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики после рабочего визита в Амросиевский район.

— В ходе встречи предложил перепрофилировать местный СПО в многопрофильный строительный колледж, который будет готовить специалистов для отрасли. Строительство на ближайшие годы останется для нас приоритетным направлением, которое уже сейчас остро нуждается в квалифицированных кадрах, — рассказал Председатель Правительства.

Виталий Хоценко отметил, что помощь в восстановлении Амвросиевского района оказывает Амурская область.

— Строители приводят в порядок социально значимые объекты. Сделано немало, но предстоит сделать еще больше. Хочу поблагодарить команду региона и лично губернатора Амурской области Василия Александровича Орлова, — подчеркнул Хоценко.

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