В ДНР планируют расширять географию экспорта предприятия «ПИК Цемент»

Предприятие обеспечивает рабочие места для всего населения Республики. Фото: Хоценко/ТГ

В Донецкой Народной Республике планируют расширять географию экспорта предприятия по производству цемента и гранитного щебня. Меры поддержки «ПИК Цемент» готов оказать Фонд развития промышленности, созданный в Республике. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Материалы, которые здесь производятся, обеспечивают первоочередные потребности наших строителей, которые в круглосуточном режиме трудятся над созданием социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры ДНР. Производства продолжают работу, а это значит, что в регионе всегда будет своя продукция и рабочие места для местного населения, — рассказал Хоценко.

Председатель Правительства добавил, что предприятие имеет шесть технологических линий по производству клинкера и восемь линий помола цемента.

— Современно оборудовано отделение сырьевого обжига. Здесь установлены вращающиеся печи и сырьевые мельницы для известняка, мела и мергеля. Сейчас экспортная география предприятия не так обширна, но в планах расширяться, — отметил Хоценко.

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