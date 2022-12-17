Члены партии «Новые люди» доставили в Донецк подарки онкобольным детям и гумпомощь военнослужащим

Российские общественники продолжают помогать Донбассу. Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Представители российской политической партии «Новые люди» передали подарки онкобольным детям Донецка от жителей Воронежской области. В состав подарков вошли сладости и раскраски. Об этом сообщил член партии Сергей Гурченко.

— Решили, детей поздравить надо. Узнали, что есть детская онкология. Узнали по количеству детей. И решили отвезти сладкие подарки, раскраски, всякое такое. Детство оно один раз бывает. А тем более, когда дети помимо того, что борются с таким недугом, еще и в такой обстановке находятся. Нужно детям дарить эмоции, — рассказал Гурченко.

Помощь доставлена в отделение детской онкогематологии Института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака. Кроме того, общественники, предприниматели и автомобилисты Воронежской области собрали гуманитарную помощь для военнослужащих.

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