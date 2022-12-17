«Промсвязьбанк» провел первую онлайн-регистрацию бизнеса в ДНР

Российский «Промсвязьбанк» начал работу на территории ДНР и ЛНР в начале июня 2022 года. Фото: пресс-служба банка

Первую онлайн-регистрацию бизнеса в Донецкой Народной Республике провел российский «Промсвязьбанк». Для этого необходимо оставить заявку на сайте банка, а после встретиться с менеджером и отправить заявление. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы ДНР.

— Возможностью внести данные о предприятии в Госреестр воспользовалась одна из компаний, занимающихся розничной продажей продуктов питания, текстиля и бытовой химии. Сервис позволяет бесплатно оформить регистрационные документы без визита в налоговую или МФЦ, получить электронную подпись и открыть банковский счет, — отметили в пресс-службе.

Для подачи заявления на онлайн-регистрацию бизнеса необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Напомним, что ранее «Промсвязьбанк» запустил потребительское кредитование в ДНР и ЛНР. на первоначальном этапе предложение действует для жителей республик, являющихся гражданами РФ и получающих зарплату на карты ПСБ, Центрального республиканского банка ДНР и Государственного банка ЛНР. Такие клиенты могут взять потребительский кредит сроком до пяти лет.

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