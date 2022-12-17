ВФУ обстреляли Счастье в ЛНР, погибли три мирных жителя

Снаряды ВФУ полностью разрушили жилые дома. Фото: СЦКК ЛНР

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по городу Счастье в Луганской Народной Республике с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела погибли трое мирных жителей, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По уточненным данным, в результате обстрела города Счастье с применением американской РСЗО M142 HIMARS погибло 3 мирных жителя и 5 человек получили ранения. Разрушены 4 жилых дома. Противником было выпущено 3 ракеты типа M31 GMLRS, — отметили в СЦКК.

Напомним, что украинские боевики за сутки выпустили по ДНР 157 единиц различных боеприпасов, открыв огонь по девяти населенным пунктам Республики. В результате обстрелов один мирный житель погиб, еще семь — получили ранения.

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