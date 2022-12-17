ВФУ вновь обстреляли центр Донецка из РСЗО «Град»: пострадал корпус университета и жилые дома

Специалисты уже приступили к восстановлению контактной сети на улице Артема. Фото: Кулемзин/ТГ

Украинские боевики вновь обстреляли Ворошиловский район Донецка с применением реактивной системы залпового огня «Град», в результате чего повреждения получили жилые многоквартирные дома, корпус университета, торговый центр и контактная сеть на улице Артема. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В многоквартирном доме по улице Щорса обрушение между первым этажом и подвальным помещением, повреждено остекление. Также зафиксировано прямое попадание в учебный корпус № 6 Академии управления, прямое попадание в многоквартирный дом по улице Челюскинцев, повреждения медицинского центра «МедЭстет» и остановочного павильона «Студгородок», а также троллейбусной контактной линии, — подчеркнул мэр.

Кулемзин добавил, что вследствие прямого попадания в кровлю многоквартирного дома по улице Челюскинцев повреждена система отопления, нарушено остекление, а в помещении салона красоты по улице Щорса повреждены стены и остекление, пострадал стоявший рядом автомобиль. Кроме того, получили повреждения входная дверь, фасад и остекление ТЦ «Белый лебедь».

В СЦКК ДНР отметили, что обстрел Ворошиловского района начался в 08:00. Всего было выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».

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