Украинские боевики ночью обстреляли Буденовский район Донецка, ранены три мирных жителя

В результате обстрела пострадали несколько жилых домов. Фото: Кулемзин/Тг

Вооруженные формирования Украины ночью открыли огонь по Буденовскому району Донецка, в результате чего ранение получили три человека. Повреждены жилые дома и легковые автомобили, а также котельная. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По уточненной информации, в результате ночного обстрела Буденновского района ранения получили мужчина 1955 года рождения и женщины 1956 и 1974 годов рождения. Зафиксировано попадание в котельную, повреждены ангар и пять автомобилей. Также зафиксированы прямые попадания в два частных дома, повреждена кровля, сгорел автомобиль, — отметил градоначальник.

В СЦКК ДНР добавили, что удар по Буденовскому району Донецка был нанесен в 02:26 из населенного пункта Тоненькое. Всего было выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

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