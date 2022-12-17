ВФУ за сутки убили одного и ранили семь мирных жителей

ВФУ вновь открыли огонь по районам Донецка
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вооруженные формирования Украины за сутки убили одного мирного жителя в Кировском районе Донецка. Пострадали от украинской агрессии семь человек, в том числе подросток 2005 года рождения, в Куйбышевском и Буденовском районах Донецка, а также в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— Повреждены 22 домостроения в Кировском, Буденновском, Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155 и 122 мм. На ясиноватском — артиллерию 155 и 122 мм, минометы 120 мм. На горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм, — отметили в ведомстве
В СЦКК ДНР подчеркнули, что за сутки ВФУ выпустили по ДНР 157 единиц различных боеприпасов.
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