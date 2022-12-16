Число погибших в селе Лантратовка в ЛНР возросло до 11 человек

В селе полностью разрушена средняя школа. Фото: СЦКК ЛНР

Число погибших мирных жителей в результате атаки вооруженных формирований Украины на село Лантратовка в Троицком районе Луганской Народной Республики увеличилось до 11 человек. Еще 17 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Также в селе разрушена школа. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В результате обстрела погибло 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, разрушена Лантратовская средняя школа, а также повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи, — отметили в ведомстве.

Напомним, что в ночь на 15 декабря ВФУ обстреляли Сватово в ЛНР. В результате обстрелов были повреждены более 70 домов, три детских сада, школа и более 20 производственных, административных и торговых объектов города. Один мирный житель получил ранение.

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