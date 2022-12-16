Украинские боевики ранили супружескую пару и ребенка в Куйбышевском районе Донецка

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, в результате чего ранения получила семейная пара: мужчина 1986 года рождения и женщина 1980 года рождения, а также подросток 2005 года рождения. Их госпитализировали в больницы Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

—По улице Калинина пострадала семья из 3 человек, которая проезжала в легковом автомобиле. Все пострадавшие с минно-взрывными травмами госпитализированы в различные больницы Донецка, — подчеркнул мэр.

Тем временем в Представительстве ДНР в СЦКК отметили, что украинские боевики повредили жилые дома на улицах Коммунальная, Ливенская и Калинина в Куйбышевском районе города. В Ворошиловском районе Донецка зафиксировано повреждение многоквартирного жилого дома на проспекте Мира, также повреждены автомобили.

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