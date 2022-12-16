ВФУ вновь обстреляли центр Донецка с применением РСЗО «Град»: разрушен магазин и повреждены дома

ВФу вновь бьют по жилым кварталам города. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли центральные и прифронтовые районы Донецка с применением реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». По сообщениям очевидцев, в начале проспекта Мира разрушен магазин, повреждены несколько частных домов в Куйбышевском районе. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате массированного обстрела Куйбышевского района повреждён ряд домов частного сектора, сообщается о возгораниях. Поступила информация о пострадавших мирных жителях. Данные уточняются, — рассказал мэр города.

Кулемзин также подчеркнул, что под огнем ВФУ вновь оказался проспект Мира в центре Донецка.

— По данным очевидцев в самом начале проспекта Мира разрушен магазин, выбито остекление окон в десятках квартир, повреждены автомобили, стоящие на улице. Сообщается о раненом мирном жителе, — добавил глава администрации.

Всего по Ворошиловскому и Куйбышевскому районам было выпущено 15 ракет из РСЗО «Град», а по Петровскому — 10 ракет

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