В Мариуполе завершают ремонт в трехэтажном жилом доме

В городе завешают строительство еще одного нового жилого дома. Фото: t.me/solntsev_dnr

Ремонтные работы в новом трехэтажном доме по улице Кафайская в Мариуполе уже походят к концу. Скоро в 30 квартир с внутренней отделкой и санузлами заселяться новые жильцы. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— Совсем скоро 30 квартир будут заселены новыми жильцами. В доме предусмотрено 12 однокомнатных, 12 двухкомнтаных и 6 трехкомнатных квартир. Не забыли и о детишках: во дворе дома оборудуют современную детскую площадку, — рассказал Солнцев.

Тем временем в ДНР изучают возможность создания индустриального парка на территории мариупольского завода «Азовмаш». интерес к данному проекту уже проявило дочернее предприятие КАМАЗа — компания «КИП Мастер», которая свыше 18 лет занимается созданием подобных парков в России. Кроме того восстановление таких промышленных гигантов поможет развитию экономики региона.

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