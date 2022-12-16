Восемь человек погибли в результате обстрела Стаханова и села Лантратовка в ЛНР

Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших. Фото: архив КП

Вооруженные формирования Украины обстреляли несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике рано утром. В результате обстрелов погибло восемь мирных жителей, еще 23 человека получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Сегодня рано утром под артобстрелом националистов вновь оказался город Стаханов и село Лантратовка Троицкого района. Погибло восемь человек, еще 23 наших земляка ранено. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления и реабилитации раненым, — подчеркнул Леонид Пасечник.

Врио Главы ЛНР также призвал жителей прифронтовых районов быть бдительными и аккуратными, а также соблюдать правила поведения при обстреле.

Напомним, что ночью 15 декабря ВФУ уже наносили массированный удар по Стаханову. В результате обстрелов повреждено более 70 домов, один человек получил ранения.

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