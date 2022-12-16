Еще 112 детей ДНР отдохнули с родителями в Сочи

Курорты России продолжают принимать детей Донбасса на отдых. Фото: t.me/HocenkoVP

На курорте в Сочи отдохнули еще 112 детей из Донецкой Народной Республики, а также их родители. Ребята посетили главные достопримечательности южных курортов и покорили горы. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— Ребята побывали в самом большом парке аттракционов Юга России, зарядились положительными эмоциями морского отдыха, посетили главные достопримечательности южных курортов и покорили горы. Убежден, что главная миссия взрослых — дарить детям радость. Над этим продолжим работать! — добавил Хоценко.

Напомним, что ранее в Луганске школьников перевели на дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ. Теперь 21 школа столицы Республики уходит на «удаленку». К обычному формату обучения школьники, по предварительной информации, должны вернуться спустя две недели.

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