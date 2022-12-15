В Донецке изменят графики подвоза технической воды

Подвоз воды сделают более удобным для жителей. Фото: МЧС ДНР

Проблемы ЖКХ стоят в Донецкой Народной Республике особо остро. Об этом заявил врио Главы ДНР Дениса Пушилина во время совещания с руководителями профильных ведомств и городов, где сложилась наиболее сложная ситуация.

Сообщается, что руководитель Республики поручил изменить графики подвоза технической воды, чтобы жители могли ее набрать до и после работы, а также в выходные дни.

В ходе совещания мэр города Донецка Алексей Кулемзин доложил, что в связи с похолоданием замерзают краны, врезанные на нижних этажах.

- Из 1045 кранов 113 перенести невозможно, готовят другие варианты, - сообщил врио Главы ДНР в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике объединят работу горячих линий коммунальных ведомств. Денис Пушилин поручил создать единый номер для отработки жалоб жителей.

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