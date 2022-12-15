В Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой 17 декабря не будут работать банки

При этом отделения, расположенные на территории МРЭО, продолжат работу в штатном режиме Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В субботу, 17 декабря, в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой не будут работать отделения Центрального республиканского банка. Причина кроется в участившихся обстрелах городов ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

- 17 декабря 2022 года, в связи с участившимися обстрелами, отделения Центрального Республиканского Банка в городах: Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватая не будут осуществлять обслуживание клиентов, - проинформировали там.

В банке добавили, что отделения, расположенные на территории МРЭО, продолжат работу в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин инициировал предоставление жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей ипотеки на льготных условиях. Теперь граждане этих территорий смогут приобрести жилье за кредитные средства под 2% годовых.

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