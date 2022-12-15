В ДНР установили новый государственный праздник - День возвращения Республики в Россию

В Республике отныне будут праздновать День возвращения в Россию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР отныне будут праздновать День возвращения Республики в Россию. Соответствующий указ принял врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Кроме того, власти установили также дополнительные выходные дни на День Республики, Пасху и Троицу.

- Установить, что в ДНР дополнительными нерабочими праздничными днями являются: 11 мая - День Донецкой Народной Республики; 30 сентября - День возвращения Донецкой Народной Республики в Россию; один день (воскресенье) - Светлое Христово Воскресение (Пасха); один день (воскресенье) - День Святой Троицы (Троица), - говорится в тексте указа.

Уточняется, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Указ уже подписан и вступил в законную силу.

Напомним, что 30 сентября был подписан международный договор о вступлении Донецкой Народной Республики в состав России. С этого дня регион считается одним из субъектов РФ.

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