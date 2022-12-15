В ДНР приветствовали решение президента России о предоставлении жителям ипотеки под 2% годовых

Теперь жители смогут приобрести жилье в кредит под низкий процент Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Президент России Владимир Путин инициировал предоставление жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей ипотеки на льготных условиях.

- Особое решение предлагаю для новых регионов юго-запада России: Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Для жителей этих субъектов Федерации предлагаю предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках по льготной ставке в 2%, - заявил он.

В Донецкой Народной Республике приветствовали это решение. Как отметил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин, местные жители долгое время жили без этого механизма, а востребованность в нем была.

- Особенно это важно для молодых семей - теперь есть возможность получить жилье за кредитные средства по льготной процентной ставке, - подчеркнул он.

По словам Пушилина, несмотря на боевые действия, в ДНР уже есть застройщики, готовые инвестировать в постройку нового жилья в относительно безопасных населенных пунктах.

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