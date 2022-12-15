ВСУ убили мирную жительницу в Петровском районе Донецка

Число жертв украинских обстрелов растет. Фото: ДНР онлайн
Со стороны подконтрольной им Красногоровки ВСУ продолжают обстрелы Донецка. Под вражеским огнем украинских боевиков оказался Петровский район столицы, по которому применялась крупнокалиберная артиллерия.
В результате обстрела в данной части города погибла мирная жительница. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что по оперативным линиям ведомства за 15 декабря поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики.
- По улице Петровского, 233 «а» погибла женщина 1972 года рождения, - уведомили наблюдатели.
Сообщается также, что в результате обстрела по данному адресу получил повреждения многоквартирный жилой дом.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке под завалами поврежденного обстрелом дома обнаружили женщину. Спасатели извлекли пострадавшую и передали ее сотрудникам скорой помощи.
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