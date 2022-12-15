ВСУ убили мирную жительницу в Петровском районе Донецка

Число жертв украинских обстрелов растет. Фото: ДНР онлайн

Со стороны подконтрольной им Красногоровки ВСУ продолжают обстрелы Донецка. Под вражеским огнем украинских боевиков оказался Петровский район столицы, по которому применялась крупнокалиберная артиллерия.

В результате обстрела в данной части города погибла мирная жительница. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что по оперативным линиям ведомства за 15 декабря поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики.

- По улице Петровского, 233 «а» погибла женщина 1972 года рождения, - уведомили наблюдатели.

Сообщается также, что в результате обстрела по данному адресу получил повреждения многоквартирный жилой дом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке под завалами поврежденного обстрелом дома обнаружили женщину. Спасатели извлекли пострадавшую и передали ее сотрудникам скорой помощи.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ЛНР спасли подростка, застрявшего на отколовшейся в реке Айдар льдине

Инцидент произошел в районе детского оздоровительного лагеря в селе Лиман (подробнее)