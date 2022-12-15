«Мы помним!»: Денис Пушилин назвал имена погибших под обстрелами в Донбассе журналистов

Погибших журналистов вспомнили поименно. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике при исполнении служебного долга погибли 12 представителей СМИ. Каждого из них в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, вспомнил врио Главы Республики Денис Пушилин.

- Андреа Рокелли, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Андрей Стенин, Андрей Вячало, Сергей Коренченков, Вагид Эфендиев, Афанасий Коссе, Всеволод Петровский, Анатолий Жаров, Сергей Твердохлеб отдали жизнь, чтобы люди знали, что на самом деле происходит, - перечислил он.

Денис Пушилин отметил, что имена этих журналистов стоят в одном ряду с фронтовыми корреспондентами времен Великой Отечественной войны, которые так же мужественно освещали события на передовой линии.

- Мы помним! - подчеркнул врио Главы ДНР.

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