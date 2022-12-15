В ЛНР спасли подростка, застрявшего на отколовшейся в реке Айдар льдине

Мальчика доставили на берег при помощи надувной лодки. Фото: МЧС ЛНР

В Старобельском районе ЛНР сотрудники спасательной службы доставили на берег подростка, застрявшего на отколовшейся в реке Айдар льдине. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что инцидент произошел 14 декабря в районе детского оздоровительного лагеря «Энергетик», расположенного в селе Лиман. На дежурную линию спасателей поступило сообщение про мальчика, находящегося на льдине, что откололась и застряла посреди реки.

- Сотрудниками Старобельского ГПСО при помощи надувной лодки и спасательной веревки подросток 2006 года рождения доставлен на берег, - рассказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что в результате происшествия мальчик не пострадал. Подросток отделался испугом.

Тем временем в селе Крымское Славяносербского района брошенный на пол окурок спровоцировал пожар, уничтоживший целый жилой дом. К моменту прибытия спасателей пламя уже успело охватить всю площадь, а крыша обрушилась. 70-летний хозяин находился во дворе, он не пострадал.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Дончанин, о гибели которого сообщалось ранее, выжил

Об этом передает Штаб территориальной обороны ДНР (подробнее)