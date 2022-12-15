В ДНР от украинских обстрелов за сутки погибли пятеро мирных жителей

От обстрелов ВСУ продолжают гибнуть мирные люди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки по территории ДНР со стороны противника были выпущены 225 боеприпасов. ВСУ применили при обстрелах Республики РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки и минометы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались десять населенных пунктов Республики, включая Донецк, Гольмовский, Горловку, Майорск, Красный Партизан, Новоселовку, Каштановое, Минеральное, Ясиноватую и Макеевку.

В результате украинских обстрелов пострадало мирное население.

- За прошедшие сутки сведения о гибели 5 гражданских лиц в Калининском районе Горловки, ранее освобожденной Ольгинке и Владимировке. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Спартаке и ранее освобожденной Владимировке, - проинформировали в СЦКК.

Сообщается также, что огнем ВСУ были повреждены 56 домов и 6 объектов гражданской инфраструктуры в ДНР.

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