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НовостиПолитика15 декабря 2022 9:44

В ДНР от украинских обстрелов за сутки погибли пятеро мирных жителей

Еще столько же человек получили ранения
Ирина ДМИТРИЕВА
От обстрелов ВСУ продолжают гибнуть мирные люди

От обстрелов ВСУ продолжают гибнуть мирные люди

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки по территории ДНР со стороны противника были выпущены 225 боеприпасов. ВСУ применили при обстрелах Республики РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки и минометы. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались десять населенных пунктов Республики, включая Донецк, Гольмовский, Горловку, Майорск, Красный Партизан, Новоселовку, Каштановое, Минеральное, Ясиноватую и Макеевку.

В результате украинских обстрелов пострадало мирное население.

- За прошедшие сутки сведения о гибели 5 гражданских лиц в Калининском районе Горловки, ранее освобожденной Ольгинке и Владимировке. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Спартаке и ранее освобожденной Владимировке, - проинформировали в СЦКК.

Сообщается также, что огнем ВСУ были повреждены 56 домов и 6 объектов гражданской инфраструктуры в ДНР.

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