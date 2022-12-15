В Донецке под завалами поврежденного обстрелом дома обнаружили женщину

Пострадавшей занимаются медики Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецке под завалами поврежденного обстрелом дома нашли женщину. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Там уточнили, что в 07:02 на дежурную линию поступила информация о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Набережная в Ворошиловском районе города. К месту вызова были немедленно направлены спасатели. По прибытии возгорания они не обнаружили, однако обнаружили потерпевшую.

- В результате повреждения дома при обстреле под завалами в квартире на пятом этаже оказалась женщина, - рассказали в МЧС.

После того, как пострадавшую извлекли из-под обломков, ее передали сотрудникам скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что Донецк подвергся самому массированному обстрелу ВСУ с 2014 года. Повреждены многоэтажные дома, университет, Свято-Преображенский Собор. Рано утром противник выпустил по городу 40 ракет из «Града».

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