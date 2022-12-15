При обстреле Донецка был ранен 10-летний ребенок

Поступили первые данные о потерпевших от обстрела Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецке озвучили первые данные о потерпевших в результате массированного ракетного удара ВСУ. Стало известно, что под обстрелом был ранен 10-летний ребенок. Также пострадали несколько взрослых человек. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- По проспекту Ватутина, 43 ранен ребенок (мальчик) 2012 года рождения. На пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской ранены женщины 1967 и 1961 годов рождения. По улице Любавина, 1 ранен мужчина 1989 года рождения. По проспекту Богдана Хмельницкого, 85 ранена женщина 1990 года рождения. По улице Набережной пострадала женщина (персональные данные уточняются), - проинформировали наблюдатели.

Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР проинформировали, что в результате обстрела ВСУ Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения девять человек.

Напомним, ВСУ подвергли центр Донецка самому массированному удару с 2014 года. Ровно в 7 часов утра по мирным жителям города были выпущены 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». В городе фиксируют многочисленные разрушения.

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