Очевидцы сообщают о прямых попаданиях в многоэтажные жилые дома в центре Донецка

ВСУ подвергли центр Донецка самому массированному удару, начиная с 2014 года. Фото: ТГ/Кулемзин
Прямые попадания в многоэтажные жилые дома зафиксированы после обстрела Донецка, есть возгорания и задымления. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
- По отзывам очевидцев, прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина, бульвару Школьному. Прилеты по проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, проспекту Театральному, возле ж/д-больницы, студгородка. Есть возгорания и задымления, - проинформировал он.
Сообщается также, что в детском саду № 15 вылетели окна и двери.
Напомним, ранее сообщалось, что в ходе самого массированного за все время обстрела Донецка украинские снаряда попали в купол Преображенского Собора, а также в корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ). По сообщению очевидцев, было также прямое попадание в здание студенческой больницы, в школе № 2 повреждены окна и фасад.
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