В Донецке украинский снаряд попал в купол Преображенского Собора

Ворошиловский район, попадание в Свято-Преображенский Кафедральный Собор. Фото: ТГ/Кулемзин

В ходе самого массированного за все время обстрела Донецка украинские снаряды попали в купол Преображенского Собора, а также повредили корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ). Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Очевидцы сообщают о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по проспекту Мира, попадании снаряда в купол Преображенского Собора, возгорании столовой и нескольких корпусов ДонНТУ, - уведомил он.

По информации мэрии, на парковке около БЦ «Столичный» сгорело несколько автомобилей. По сообщению очевидцев, было также прямое попадание в здание студенческой больницы, в школе № 2 повреждены окна и фасад, а в проезжей части по проспекту Богдана Хмельницкого торчит обломок снаряда.

Данные о последствиях обстрела продолжают поступать.

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http://www.donetsk.kp.ru/online/news/5056640/