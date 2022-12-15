ВСУ подвергли центр Донецка самому массированному удару с 2014 года

Последствия обстрела Ворошиловского района, Студгородок. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня утром ВСУ совершили очередное военное преступление. Ровно в 7 часов утра они подвергли центр Донецка самому массированному удару, начиная с 2014 года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что по мирным жителям города были выпущены 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град».

- Под обстрелами оказался квадрат пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской, бульвар Школьный, улица Набережная, район Крытого Рынка, - проинформировал мэр.

По словам очевидцев, зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина, бульвару Школьному. Были прилеты по проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, проспекту Театральному, возле ж/д-больницы, студгородка. В детском саду № 15 вылетели окна и двери.

В городе многочисленные возгорания и задымления.

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