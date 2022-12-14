Артисты Донецкой муздрамы пригласили в Москву на новогодний «Голубой огонек»

Народный артист РФ, председатель Совета Союза композиторов России Алексей Рыбников приветствовал выступление артистов из Донецка на сцене театра Наций в Москве. Фото: ДГАМДТ

Артисты и руководство Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна приглашены на телепередачу «Голубой огонек на Шаболовке» на телеканале «Россия-1». Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе театра.

Представители театра приглашены в качестве гостей, они смогут в эфире федерального канала поздравить соотечественников с Новым годом.

Напомним, «Голубой огонек» — телевизионная музыкально-развлекательная программа, выходившая в эфир на Первой программе Центрального телевидения СССР с 6 апреля 1962 года по 1991 год. С 1998 года выходит ежегодно в новогоднюю ночь на телеканале «Россия-1» под названием «Голубой огонек на Шаболовке».

В ноябре Донецкая муздрама представила рок-оперу «Юнона и Авось» на сцене Государственного театра Наций в Москве. Этот исторический показ стал кульминацией в знаковом туре, организованном в рамках программы «Большие гастроли» Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ, при поддержке Министерства культуры ДНР и Росконцерта.

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