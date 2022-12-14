Украинские боевики убили двух мирных жителей в Волновахском районе ДНР

Поселок Ольгинка расположен в 12 км от районного центра. Фото: Яндекс карта

Сегодня, 14 декабря, украинские боевики убили двух мирных жителей в Волновахском районе. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Украинские боевики нанесли удар по Ольгинке в Волновахском районе ДНР, где погибли мужчина и женщина. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - говорится в сообщении.

Поселок городского типа Ольгинка расположен в 12 км от районного центра. На территории населенного пункта находится железнодорожная станция Великоанадоль. Ольгинка была освобождена в ходе специальной военной операции. При этом лини фронта проходит буквально в полутора десятке километров. Сейчас идут бои за Угледар.

Напомним, что сегодня в Горловке в поселке шахты им. Румянцева (Калининский район) в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибли мужчина и женщина.

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