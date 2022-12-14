В ЛНР открылось региональное отделение Союза женщин России

Наталья Приймак возглавила региональное отделение «Союза женщин России». Фото: СЖД

Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» открылось в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила председатель общественной организации «Союз женщин Донбасса» (СЖД), член Общественной палаты ЛНР Наталья Приймак, возглавившая региональное отделение.

Она проинформировала, что в состав регионального Луганского отделения войдут структурные подразделения общественной организации «Союз женщин Донбасса».

- В Республике функционируют 18 женсоветов, - отметила Наталья Приймак.

Она добавила, что в 2023 году работа по формированию советов женщин в северной части Республики продолжится. По всем вопросам можно написать на почту souz_zhenshin@mail.ru

Общественница подчеркнула, что женщины Донбасса являются надежным тылом для мужчин и вносят свой вклад в развитие Республики.

Напомним, «Союз женщин России» создан в ноябре 1990 года и в 1992 году стал правопреемником Комитета советских женщин.

Социальное движение «Союз женщин Республики», созданное на базе ОП ЛНР, начало свою работу в марте 2021 года. В декабре движение приобрело статус общественной организации и сменило название на «Союз женщин Донбасса».

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