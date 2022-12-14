Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Донбассе

Эпидемиологическая ситуация в Донбассе примерно аналогична российской. Фото: Алексей Булатов

Сформированные в ЛНР и ДНР территориальные органы Роспотребнадзора фиксируют рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- 2 декабря образованы два территориальных органа в ЛНР и ДНР. Сегодня назначены там главные государственные санитарные врачи. Система управления выстроена, организован эпиднадзор и эпидмониторинг, терорганы подключены к общероссийским аналитическим системам, - заявила Анна Попова.

Она отметила, что ведомство уже фиксирует рост гриппа, эпидемиологическая ситуация примерно аналогична тому, что происходит в РФ, это тоже является предметом особого внимания Роспотребнадзора.

Напомним, в связи с превышением эпидемического порога заболеваемости ОРВИ 45 луганских школ перешли на дистанционное обучение.

Роспотребнадзор РФ — уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, защиты прав потребителей.

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