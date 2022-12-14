Дончанин, о гибели которого сообщалось ранее, выжил

Пострадавшего госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Мирный житель, раненный в результате сегодняшнего обстрела украинских боевиков в Киевском районе Донецка, выжил. Об этом рассказали в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По утонченным данным, мужчина в Киевском районе выжил, получив ранение при обстреле вооруженными формированиями Украины, - говорится в сообщении штаба.

Ранее сообщалось, что пострадавший, чьи анкетные данные уточнялись, скончался.

По предварительной информации, Киевский район Донецка вновь был обстрелян из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». По данным СЦКК, из населенного пункта Тоненькое украинские фашисты выпустили восемь ракет по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки.

Днем в течение сорока минут ВФУ трижды открывали огонь по мирным жителям Киевского района Донецка. В общей сложности было выпущено еще 9 снарядов калибром 155 мм. В результате обстрелов получили повреждения жилые дома, по Партизанскому проспекту загорелся автомобиль.

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