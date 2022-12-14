Дарья Морозова: Переговоры по обмену приносят результат, речь идет в основном об участниках спецоперации

Дарья Васильевна готова к диалогу по вопросу обмена пленными в любом формате. Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР

Донецк помнит о сторонниках ДНР, состоявших в списках разыскиваемых на Украине до начала Специальной военной операции, рано или поздно они будут на свободе. Об этом Донецкому агентству новостей заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Сейчас, благодаря переговорам Российской Федерации и Украины, постепенно удается возвращать наших военнослужащих из украинского плена. Пока речь идет в основном об участниках специальной военной операции. Однако и людей, которые были задержаны до начала СВО, никто не забыл и не бросил. Уверена, рано или поздно все граждане, пострадавшие от преследования киевских карателей, будут на свободе, - рассказала Дарья Морозова.

До начала специальной военной операции в списке лиц, разыскиваемых ДНР на Украине, состояло 94 человека, Киев разыскивал в ДНР 233 граждан. С началом СВО официальный Киев в одностороннем порядке прекратил переговоры по вопросу обмена пленными с представителями Республики.

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