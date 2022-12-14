В Донецке в результате обстрела ВФУ погиб мирный житель. Фото: Архив «КП»

Сегодня, 14 декабря, в Донецке в Киевском районе в результате обстрела ВФУ погиб мирный житель. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- По поступившей информации сегодня в результате обстрелов Киевского района Донецка погиб мирный житель. Анкетные данные уточняются, - сообщил мэр.

По предварительной информации, Киевский район Донецка вновь был обстрелян из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». По данным СЦКК, из населенного пункта Тоненькое украинские фашисты выпустили восемь ракет по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в освобожденном Луганском в результате украинской агрессии погибли три мирных жителя. Украинские боевики за этот период тридцать раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории более 120 боеприпасов. Под огнем оказались Донецк (Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Майорск, Горловка, Новоселовка, Пантелеймоновка, Каштановое, Яковлевка, Минеральное и Александровка.

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