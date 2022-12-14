Последствия обстрела украинскими боевиками Горловки

Силы русской коалиции в Донбассе за сутки уничтожили два танка и четыре бронетранспортера. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Управления Народной Милиции ДНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка («Т-72АВ» и «Т-64БВ»), четыре единицы бронированной и автомобильной техники, - говорится в сообщении Управления Народной милиции.

По данным оборонного ведомства Республики, потери в живой силе противника составили более двадцати человек.

Ранее сообщалось, что украинские боевики за сутки тридцать раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории более 120 боеприпасов. Под вражеским огнем оказались Донецк (Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Майорск, Горловка, Новоселовка, Пантелеймоновка, Каштановое, Яковлевка, Минеральное и Александровка. ВФУ применяли артиллерию 155 и 152, 122 мм, минометы 120 мм.

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