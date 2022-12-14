Украинские снаряды разрываются в Куйбышевской, Киевском, Кировской, Петровском районах Донецка

За сутки в ДНР погибли три мирных жителя. Фото: СЦКК ДНР

Сегодня, 14 декабря, с самого утра Донецк содрогается от разрывов боеприпасов крупного калибра. Украинские боевики ведут огонь и по мирным кварталам столицы шахтерского края из занятых городов Донбасса. Об этом сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Под вражеским огнем Петровский и Куйбышевский районы. Из временно оккупированной Красногоровки украинские террористы выпустили по мирным жителям 6 снарядов калибром 155 мм. Кировский район города был обстрелян украинскими террористическими формированиями. В 08.45 из Красногоровки выпущено 3 снаряда калибром 155 мм, - рассказывает в телеграм-канале Алексей Кулемзин.

И дальше:

- Враг продолжает хаотичные обстрелы Донецка. Снова под огнем мирные жители Киевского и Куйбышевского районов. В 09.30 из Нетайлово украинские фашисты выпустили еще 6 снарядов поставленных странами блока НАТО калибром 155 мм.

Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка находятся под массированным обстрелом врага. За последние полчаса по мирным жителям этих районов выпущено 9 снарядов калибром 155 мм. Украинские нацисты ведут огонь из временно подконтрольных им населенных пунктов Орловка и Красногоровка, - сообщает мэр.

Тем временем, эксперты СЦКК и другие силовые структуры выясняют подробности обстрелов.

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