Украинские боевики за сутки 30 раз обстреляли ДНР: под огнем оказались 9 городов и поселков

Украинские боевики за сутки 30 раз обстреляли ДНР
Украинские боевики за сутки тридцать раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории более 120 боеприпасов. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).
- Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики: Донецк (Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Майорск, Горловка, Новоселовка, Пантелеймоновка, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Александровка, - сообщает СЦКК.
За это время в ранее освобожденном Луганском в результате украинской агрессии погибли три мирных жителя. Повреждены три домостроения в Куйбышевском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.
ВФУ применяли артиллерию 155 и 152, 122 мм, минометы 120 мм. Напомним, что в предыдущие сутки украинские боевики 43 раза открывали огонь по Республике.
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