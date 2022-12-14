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НовостиПолитика14 декабря 2022 6:58

Украинские боевики за сутки 30 раз обстреляли ДНР: под огнем оказались 9 городов и поселков

За это время в результате украинской агрессии погибли три мирных жителя
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Украинские боевики за сутки 30 раз обстреляли ДНР

Украинские боевики за сутки 30 раз обстреляли ДНР

Украинские боевики за сутки тридцать раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории более 120 боеприпасов. Об этом говорится в сводке Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).

- Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики: Донецк (Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Майорск, Горловка, Новоселовка, Пантелеймоновка, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Александровка, - сообщает СЦКК.

За это время в ранее освобожденном Луганском в результате украинской агрессии погибли три мирных жителя. Повреждены три домостроения в Куйбышевском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.

ВФУ применяли артиллерию 155 и 152, 122 мм, минометы 120 мм. Напомним, что в предыдущие сутки украинские боевики 43 раза открывали огонь по Республике.

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