В ЛНР частично возобновят оказание плановой медицинской помощи населению

О каких конкретно сроках относительно планового медобслуживания идет речь и почему она будет частичной, не уточняется Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ЛНР приняли решение возобновить оказание плановой медицинской помощи населению, которая была приостановлена после того, как в феврале Республика перешла на военное положение. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Луганской Народной Республики Алексей Рукавишников.

- Мы понимаем, какая сейчас внешнеполитическая обстановка, и луганчане на себе, как никто, ощущают эту ситуацию. Но тем не менее, несмотря на это, сотрудники Министерства здравоохранения, врачи обеспечивают необходимую помощь. Более того, было принято решение о частичном возобновлении плановой медицинской помощи. Поэтому, надеюсь, что мы движемся в правильном направлении на пути к интеграции с Российской Федерацией, - сказал он.

О каких конкретно сроках относительно планового медобслуживания идет речь и почему она будет частичной, чиновник не сказал.

Отметим, ранее большая часть больниц Республики была перепрофилирована под оказание помощи раненым военнослужащим, и плановые госпитализации и лечение мирных граждан пришлось приостановить. Однако власти уверяют, что мирное население получает неотложную медпомощь в полном объеме.

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