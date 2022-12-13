Перед Макеевским коксохимическим заводом открылись новые возможности

Сегодня завод продолжает работать благодаря труду свыше полутора тысяч человек. Фото: ЧАО «Макеевкокс»

С вхождением Республики в Российскую Федерацию перед предприятиями ДНР открылись новые возможности. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который поздравил сегодня Макеевский коксохимический завод с 90-летним юбилеем.

Лидер Республики отметил, что несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться предприятию за годы военного времени и экономической блокады, а также на непрекращающиеся обстрелы, завод продолжает работать благодаря труду свыше полутора тысяч человек.

- Продукция Макеевкокса была востребована во все времена его многолетней истории, а теперь, с вхождением Республики в состав Российской Федерации, перед заводом открываются новые возможности, - подчеркнул Пушилин.

Врио Главы Республики также добавил: коллектив предприятия доказал, что умеет работать на результат, и выразил заводчанам большую признательность за работу.

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