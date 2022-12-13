ВСУ обстреляли поселок Луганское в ДНР, погибли три мирных жителя

Еще несколько жизней оборвалось вследствие обстрелов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские войска обстреляли поселок Луганское в ДНР, в результате чего погибли три мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 декабря поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Луганское (включен в зону ответственности администрации Шахтерска) - по ул. Чапаева, 35 погибли женщины 1941 и 1981 годов рождения и мужчина 1967 года рождения, - проинформировали там.

Напомним, за прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам более сорока раз. За это время противник выпустил в ее направлении 195 боеприпасов, применив при этом РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки и минометы. Украинские обстрелы унесли жизни пяти жителей ДНР. Ранения различной степени тяжести получили 4 человека.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Горловке в результате обстрела ВСУ обрушился один из подъездов многоквартирного дома

Повреждения получили также гостиница «Родина» и корпуса химзавода «Стирол» (подробнее)